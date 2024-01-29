晶碩去年Q4每股賺7.63元 全年22.83元 雙創新高
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-29 18:18
隱形眼鏡大廠晶碩 (6491-TW) 今 (29) 日公告，去年第四季稅後純益 5.74 億元，季增 51.76%、年增 36.98%，每股純益 7.63 元；去年全年純益 16.56 億元，年增 7.38%，每股純益 22.83 元，單季、全年獲利均刷新猷。董事會決議每股擬配息 10 元，若以今日收盤價 377 元計算，現金殖利率約 2.65%。
晶碩去年第四季合併營收 20.38 億元，季增 21.5%、年增 14.72%；毛利率 57.8%，季增 11.42 個百分點、年增 5.74 個百分點；營益率 34.27%，季增 8.51 個百分點、年增 4.63 個百分點。
去年營運表現來看，全年合併營收 67.9 億元，年增 7.41%；毛利率 54.03%，年增 1.58 個百分點；營益率 29.18%，年增 0.39 個百分點；稅後純益 16.56 億元，年增 7.38%，每股純益 22.83 元。
晶碩擬配息 10 元，與去年相當，配發率約 43.8%，預計此次將發出 7.8 億元現金股利。
展望今年，法人預期，晶碩在代工事業動能延續、新品挹注下，今年第一季營收有望季增個位數、全年年增 10-15%；獲利則在高毛利的矽水膠產品出貨量增加，今年毛利率有望往 56% 靠攏，每股純益 27 元起跳。
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