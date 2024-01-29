晶碩去年Q4每股賺7.63元 全年22.83元 雙創新高

展望今年，法人預期，晶碩在代工事業動能延續、新品挹注下，今年第一季營收有望季增個位數、全年年增 10-15%；獲利則在高毛利的矽水膠產品出貨量增加，今年毛利率有望往 56% 靠攏，每股純益 27 元起跳。