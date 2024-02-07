晶碩忘年會總獎金超過1200萬元 董座看好矽水膠前景

鉅亨網記者沈筱禎 桃園 2024-02-07 18:34

隱形眼鏡大廠晶碩 (6491-TW) 今 (7) 日舉行忘年晚會並席開 200 桌，總獎金超過 1200 萬元。展望今年，董事長郭明棟表示，由於中國市場競爭激烈，為穩住利潤有取捨訂單，不過在日本與歐洲矽水膠出貨量增加，美國新增代工客戶，今年全年營收仍會優於去年。

郭明棟指出，今年營運重點是強化佈局矽水膠，加上大溪新廠會設置兩條產線，第一條產線月產能約 200-300 萬片、第二條產線月產能約 600-700 萬片，總產能將達到千萬片。

根據晶碩規劃，大溪新廠第三季完成 GMP 認證後，第一條產線就會先投產並逐步調升良率，後續第二條產線也會跟進生產，初估今年矽水膠營收佔比會提升至 5%。

各市場比重變化來看，總經理楊德勝表示，今年日本與歐洲維持穩定成長、中國受到價格競爭影響，比重呈現持平或小降，美國則會增加兩項代工訂單，帶動比重增加。

展望今年，郭明棟指出，今年成長趨勢會維持過往的逐季成長，高峰落在下半年，不過受到中國市場競爭激烈影響，為穩住利潤會取捨訂單，導致整體營收成長幅度較過往收斂。法人估，晶碩今年第一季營收在淡季影響下，季減約 20%，全年營收則約成長個位數。

郭明棟指出，晶碩的研發投入上是數一數二的，近十年不但投資 33 億研發經費，團隊更擁有超過 200 位專家，至今累積 28 國共 235 篇專利數量及 41 國 249 張產品認證。