是德科技電磁模擬軟體 獲三星8奈米製程認證

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-19 18:26

是德科技 (KEYS-US) 今 (19) 日宣布，旗下 Keysight EDA 先進設計系統 (ADS) 整合式工具套件中的 RFPro 電磁模擬軟體，已通過三星晶圓廠認證，可協助採用 8 奈米 LPP(Low Power Plus)製程技術的設計工程師加速完成任務。

是德科技指出，利用新的電磁 (EM) 模擬功能，和適用於三星射頻技術與實體設計的製程設計套件 (PDK)，射頻積體電路設計團隊可一步到位實現全新設計。

是德科技補充，Keysight ADS、RFPro 和 GoldenGate 等軟體都是領先業界的射頻和微波電路設計平台，可為設計工程師提供進階 RFIC 和 EM 模擬解決方案，以便克服棘手的挑戰。

RFPro 是 3D EM 模擬介面，可輕易整合入 ADS、Cadence Virtuoso 和新思科技 (Synopsys) 客製化編譯器環境。射頻和微波電路設計人員可在這些環境中，輕鬆執行互動式電磁電路協同模擬，以便在布局時進行調諧和最佳化，無需分別執行單獨的分析步驟。

RFPro 包括 Momentum 3D Planar 和 FEM 全 3D 電磁模擬器，具有自動專家設定功能，可加速完成互動式模擬並縮短設計週期。

三星副總裁暨晶圓設計技術團隊主管 Sangyun Kim 表示，三星與 Keysight EDA 的合作無間，讓客戶能夠解決最複雜的射頻問題。8LPP 技術已通過是德科技 RFPro 認證，可根據三星認證標準，對不同電感器進行高度精準的模擬，進一步與矽晶量測結果進行關聯性比對。這是眾多認證標準中的第一個，將繼續與是德科技保持合作，確保各種射頻技術產品都能通過此類認證。