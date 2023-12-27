是德科技網路安全測試平台獲採用 協助客戶防堵網路攻擊

是德科技 (KEYS-US) 今 (27) 日宣布，頂尖網路設備製造商 Fortinet 選擇使用 Keysight APS-M8400 網路安全測試平台，來驗證其 FortiGate 4800F 新世代防火牆 (NGFW) 的超大規模分散式阻斷服務 (DDoS) 防禦功能和電信級效能。

是德科技表示，APS-M8400 是業界密度最高的 8 埠 400GE 四通道小型可插拔雙倍密度 (QSFP-DD) 網路安全測試平台。

近來，電信網路、資料中心業者和服務供應商面臨著更頻繁的網路攻擊，過去半年，相關業者遭遇的 DDoS 攻擊數量暴增 40%，DDoS 攻擊的範圍和規模也不斷擴大，例如最近破紀錄的快速重設攻擊 (Rapid Reset attack)，其峰值可達每秒 3.98 億個請求 (RPS)。

為此，Fortinet 開發了配備 16 個 NP7 網路處理器的 FortiGate 4800F NGFW，以協助電信業者、資料中心業者和服務供應商，保護其關鍵網路基礎設施和服務，避免它們遭受超大規模 DDoS 攻擊和其他網路安全威脅，同時繼續處理因 400GE 應用變得普及而帶來 Terabit 級的合法客戶流量。

將 FortiGate 4800F NGFW 部署到客戶運作中網路之前，Fortinet 需藉助一套功能強大的應用和安全測試解決方案，來驗證其電信級效能和安全功能，因此選擇 Keysight APS-M8400。

Fortinet 產品執行副總裁暨行銷長 John Maddison 表示，FortiGate 4800F 是業界速度最快的輕巧型超大規模防火牆，可提供電信級效能和可擴充性，讓資料中心和服務供應商能夠以前所未有的速度，保護資料中心和服務供應商的安全。我們的 NGFW 配備 16 個 Fortinet 第七代客製化網路處理器，可提供必要的 400GE 埠密度、Terabit 級應用傳輸速率，以及連線擴充性，以保護客戶免於遭受 DDoS 攻擊。是德科技創新的 APS-M8400 8x400GE 網路安全測試平台可有效驗證前述特性，證明 FortiGate 4800F 提供客戶期望的超大規模效能和即時威脅防護功能。

是德科技網路測試與安全解決方案副總裁暨總經理 Ram Periakaruppan 表示，DDoS 攻擊等網路安全威脅的範圍、規模，以及對潛在受害者的影響，都越來越大。 對於電信業者、服務供應商和資料中心來說，保護其關鍵基礎設施免於遭受攻擊至關重要，以便繼續服務快速成長之超大規模的合法流量。

Keysight APS-8400 提供靈活的電信級應用和網路安全測試負載，可協助 Fortinet 等網路設備製造商驗證他們的解決方案是否能勝任這項任務。搭配 8x400GE 解決方案，他們能隨著需求變化而進行擴充。