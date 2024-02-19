鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.53元，預估目標價為247元
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 17:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.45元上修至6.53元，其中最高估值6.89元，最低估值5.39元，預估目標價為247元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.89(6.89)
|11.24
|13.98
|最低值
|5.39(5.39)
|4.95
|8.16
|平均值
|6.4(6.35)
|9.1
|11.32
|中位數
|6.53(6.45)
|9.31
|11.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25,466,000
|29,945,000
|35,255,000
|最低值
|24,469,000
|23,454,000
|26,636,750
|平均值
|24,934,350
|27,615,670
|31,336,790
|中位數
|24,897,040
|27,693,520
|30,877,560
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.98
|10.36
|6.05
|6.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇