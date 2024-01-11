鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至63.45元，預估目標價為1072元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由64.07元下修至63.45元，其中最高估值70.23元，最低估值56.34元，預估目標價為1072元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 70.23(70.23) 82.28
最低值 56.34(56.34) 63.93
平均值 63.82(64.53) 76.13
中位數 63.45(64.07) 77.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 29,999,000 35,010,000
最低值 26,442,000 29,030,000
平均值 28,513,520 32,639,590
中位數 28,980,000 33,091,160

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 58.7 33.32 26.41 20.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,099,134 21,391,917 17,291,332 15,088,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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