鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至63.45元，預估目標價為1072元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由64.07元下修至63.45元，其中最高估值70.23元，最低估值56.34元，預估目標價為1072元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|70.23(70.23)
|82.28
|最低值
|56.34(56.34)
|63.93
|平均值
|63.82(64.53)
|76.13
|中位數
|63.45(64.07)
|77.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|29,999,000
|35,010,000
|最低值
|26,442,000
|29,030,000
|平均值
|28,513,520
|32,639,590
|中位數
|28,980,000
|33,091,160
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|58.7
|33.32
|26.41
|20.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。