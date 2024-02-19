團購市場升溫 美賣開店平台搶微商創業版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-19 15:54

智慧社群電商業者美賣科技 (6473-TW) 今 (19) 日指出，年後轉職、斜槓團購副業的需求提升，旗下媒合銷售開店平台「meimaii+」正積極搶攻微型創業和中小企業創業版圖，並強打全年免平台費，可望推升站上賣家快速成長。

美賣說明，此次祭出全年免平台費，並強打三大核心服務，包括完整開店模組、PicKOL 網紅 AI 資料庫，以及金物流整合與安全性，目標助攻微型創業家與中小企業輕鬆創業展店。

美賣進一步指出，meimaii + 給予想發展個人化特色的廠商，建立專屬官方網站，以迅速系統化實現簡單開店，同時借助 AI 數據功能「PicKOL 網紅 AI 資料庫」收錄國內超過 100 萬個 Facebook 粉絲專頁、逾 7 萬個 Instagram 商業帳號以及 35 萬個以上的 YouTube 頻道，可協助廠商媒合找尋適合的目標網紅洽談合作。

此外，美賣也搭配行銷活動增加買氣，例如，規劃有 920 網紅節、主題策展、會員日、全站活動等團購活動。

自 meimaii + 推出至今，已助超過 300 家的業主，並於去年全年創造業績超過 1 億元。