龍年開市 外資怎麼看中國A股？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-19 16:00

2024 年開年，中國 A 股走得跌宕起伏，市場對 A 股未來走勢的預期偏謹慎，有著不同視角的各大外資投行，又是怎麼看 A 股？

據《財經雜誌》報導，多數外資認為，中國經濟在新的一年將持續復甦，財政政策持續發力，為經濟增長托底。在此背景下，企業獲利有望回升，股市估值向上修復值得期待。

政策力道有望加強

在當下低通膨背景下，政策仍有發力空間。景順集團投資長馬磊認為，去年政府增發的人民幣 1 兆元特別國債，讓財政赤字佔國內生產毛額（GDP）的比重從 3% 升至 3.8%；預計在新的一年，政府依舊會著重於改善中國經濟和金融市場，提振市場信心。

富達集團亞太區股票部門主管 Martin Dropkin 預計，2024 年的宏觀調控將在財政與貨幣政策方面發力，確保經濟增長處於正軌。富達集團認為，今年全年中國經濟將成長 4% 至 5%。

看好企業盈利修復

高盛首席中國股票策略師劉勁津預估，2024 年 MSCI 中國指數和滬深 300 指數成分股將分別實現 10% 和 11% 的盈利增長，這是多重因素共同作用的結果，包括房地產銷售降幅比去年小，拖累獲利的情況也會隨之減緩。

貝萊德基金投資長陸文杰也認為，在政策承托下，中國經濟將溫和復甦，優秀的企業盈利有望得到修復，具備出海邏輯的企業，在明年全球宏觀格局下，也會出現成長亮點。

瑞銀策略分析師王宗豪則指出，當前滬深 300 指數的靜態本益比接近 2016 年、2018 年及 2022 年的低點，但主要經濟指標已有觸底反彈跡象，且政府持續加碼宏觀寬鬆政策，這種低估值水準並不合理。王宗豪說，預估 2024 年 A 股滬深 300 指數的每股盈利年增 8%。

哪些行業值得期待？

在具體領域上，摩根資產管理公司策略師認為，目前通訊服務、非必需消費品企業，以及許多指標性科技企業的本益比都比 2015 年平均水準低，但今年這些企業有望實現持續獲利增長。

高盛首席中國股票策略師劉勁津認為，大眾市場消費股、部分出口企業、人工智慧（AI）、新基建、「小巨人」（業績良好、具有發展潛力及培育價值的成長初期專精特新小企業），以及在公司治理上領先的企業，也會伴隨中國經濟再平衡而表現出色，值得投資人關注。

此外，伴隨疫情後消費恢復，多家外資認為，消費者的行為轉變，將為 A 股帶來機遇，看好消費股。