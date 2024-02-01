〈陸港盤後〉中國財政部信心喊話 要保持支出強度 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（1 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.64%，財政部信心喊話，表示不存在財政支出收縮，今年將保持必要的財政支出強度。

滬指周四收盤跌 0.64% 報 2,770.74 點，深成指漲 0.34% 報 8,240.48 點，創業板指漲 1% 報 1,589.04 點。兩市成交額合計人民幣 7,030 億元，「北向資金」淨買入 27.26 億元。

建築、房地產、媒體類股大幅走低，石油、電力、煤炭、保險、化工、鋼鐵、汽車等族群均下挫，半導體類股上揚。

香港恒生指數周四收盤漲 0.52%，報 15,566.21 點，恒生科技指數大漲 2%，報 3,065.95 點。

中國國新辦周四就 2023 年全年財政收支情況舉行記者會，財政部國庫司司長李先忠表示，去年前五個月全國一般公共預算支出年增 5.8%，應該說是力道大，進度快。6、7 月全國一般公共預算支出小幅下降，主要是 2022 年同期存在一次性大額支出，抬高了基數，導致去年 6、7 月增幅回落，這在預期之內，不存在財政支出收縮的情況。

李先忠說，去年全年全國一般公共預算支出突破人民幣 27 兆元，擴大 5.4%，支出規模再創新高，應該說政府有效發揮了積極財政政策效能，對經濟恢復提供了有力支撐。

至於今年具體財政支出預算安排，李先忠表示，財政部正按照黨中央、國務院的部署細化完善，後續要按程序報全國人大批准，之後才能對外公布。他說，今年將持續保持必要的財政支出強度。

此外，《財新網》周四公布的數據顯示，1 月財新製造業採購經理人指數（PMI）維持在 50.8 的水準，自 2021 年 6 月以來，該指數首度連續三個月處於擴張區間。

國家統計局公布的 1 月製造業 PMI 為 49.2，較去年 12 月上升 0.2 個百分點，結束了三個月持續下滑態勢，但數據仍位於榮枯線以下。

據《彭博》報導，部分經濟學家認為，官方製造業 PMI 可能更貼近現實。

儘管中國政府努力增強刺激措施的力道，包括為銀行提供更多長期資金、收緊股票放空規定、擴大建商取得貸款的管道，但投資人對中國的信心依然低迷。

經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。