〈陸港盤後〉中國財政部信心喊話 要保持支出強度 A股漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 16:30
中國 A 股市場三大指數周四（1 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.64%，財政部信心喊話，表示不存在財政支出收縮，今年將保持必要的財政支出強度。
滬指周四收盤跌 0.64% 報 2,770.74 點，深成指漲 0.34% 報 8,240.48 點，創業板指漲 1% 報 1,589.04 點。兩市成交額合計人民幣 7,030 億元，「北向資金」淨買入 27.26 億元。
建築、房地產、媒體類股大幅走低，石油、電力、煤炭、保險、化工、鋼鐵、汽車等族群均下挫，半導體類股上揚。
香港恒生指數周四收盤漲 0.52%，報 15,566.21 點，恒生科技指數大漲 2%，報 3,065.95 點。
中國國新辦周四就 2023 年全年財政收支情況舉行記者會，財政部國庫司司長李先忠表示，去年前五個月全國一般公共預算支出年增 5.8%，應該說是力道大，進度快。6、7 月全國一般公共預算支出小幅下降，主要是 2022 年同期存在一次性大額支出，抬高了基數，導致去年 6、7 月增幅回落，這在預期之內，不存在財政支出收縮的情況。
李先忠說，去年全年全國一般公共預算支出突破人民幣 27 兆元，擴大 5.4%，支出規模再創新高，應該說政府有效發揮了積極財政政策效能，對經濟恢復提供了有力支撐。
至於今年具體財政支出預算安排，李先忠表示，財政部正按照黨中央、國務院的部署細化完善，後續要按程序報全國人大批准，之後才能對外公布。他說，今年將持續保持必要的財政支出強度。
此外，《財新網》周四公布的數據顯示，1 月財新製造業採購經理人指數（PMI）維持在 50.8 的水準，自 2021 年 6 月以來，該指數首度連續三個月處於擴張區間。
國家統計局公布的 1 月製造業 PMI 為 49.2，較去年 12 月上升 0.2 個百分點，結束了三個月持續下滑態勢，但數據仍位於榮枯線以下。
據《彭博》報導，部分經濟學家認為，官方製造業 PMI 可能更貼近現實。
儘管中國政府努力增強刺激措施的力道，包括為銀行提供更多長期資金、收緊股票放空規定、擴大建商取得貸款的管道，但投資人對中國的信心依然低迷。
經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。
《彭博》指出，今年的比較基期會比較高，經濟不再受益於疫情後被壓抑需求釋放。經濟成長的主要阻力依然存在，房地產市場低迷沒有結束的跡象，物價持續下跌。此外，中國與主要貿易夥伴在電動車等關鍵出口問題上的貿易緊張局勢正在加劇，提高經濟下行風險。
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