全國唯一買外幣現鈔可刷卡 兆豐卡結匯享減碼優惠 手續費僅10元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-19 12:17

為提升民眾換匯便利性，兆豐銀行宣布自今 (19) 日起只要進行線上結匯，不只可用兆豐信用卡付款，可享減碼優惠，每筆手續費更只收新台幣 10 元，打破業界線上結匯都是用帳戶或金融卡扣款的方式，且方便民眾利用匯率低點靈活運用資金。

兆豐銀行表示，未來想撿便宜外幣的民眾，即便存款不足，但只要信用卡額度夠，就可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔，且每筆手續費只要支付 10 元佛心價，對於臨時要換外幣但現金餘額不夠的民眾來說簡直是吃了換匯大補丸，大大增加了資金運用的彈性。

兆豐銀行為全台唯一提供線上結匯可刷信用卡繳款的銀行，惟過去原本收取的手續費為下單金額等值台幣的 1%+NT$150，信用卡開業界首創，提供全新換匯管道，將線上結匯刷卡手續費調降為每筆訂單 NT$10，方便卡友出遊可備妥外幣現鈔，以兌換美金 1 千元現鈔為例，匯率 31.63 計算，原 NT$466 的手續費 (NT$31630 x 1%+ NT$150)，即日起兌換相同金額卻只需要支付手續費 NT$10，前後就差了 NT$456，對民眾來說真的省很大，只要有額度，隨時想換就換，出國說走就走。

此外，透過兆豐銀行線上結匯，還可以獲得外幣減碼優惠，舉例而言，日元可減碼 0.05 分、美元可減碼 2 分、歐元最多可減碼到 3 分，其他還有總計高達 13 種幣別都可享有換匯減碼優惠，民眾都可透過線上換匯享有甜甜價後，再透過刷信用卡結匯支付款項，輕鬆支付手續費 NT$10 就能入手外幣現鈔，堪稱最強的信用卡換匯必殺技。