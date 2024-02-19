眾智IR溫度感測器報捷 打入美系AI筆電

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-02-19 12:03

熱電堆感測器大廠眾智 (6819-TW) 今 (19) 日表示，隨著 AI 筆電 CPU/GPU 算力大幅提升，帶動溫度控制需求與非接觸型紅外線 (IR) 感測器採用率，目前已切入美系筆電大廠並開始出貨，預期今年出貨量會再放大，搭上 AI 筆電熱潮，法人估，眾智今年營收年增雙位數。

資深經理陳俊江指出，過往晶片自身有配備溫度感測，其主要分布在核心，但隨著封裝體越來越大，積熱問題浮現，也需要感測器偵測，目前客戶導入後，有助調節 GPU/CPU 算力、風扇控制平順化、壽命延長、溫度也較低，同時也可感測人體溫度，提升消費者使用舒適度。

眾智單一客戶去年出貨量為 200-300 萬顆感測器，導入機型約 5 款，預期今年單一客戶出貨量會再提升 10-20%，採用機款數量也會同步提升，成本壓力也隨著 8 吋晶圓代工價格下滑而降低，且現階段出貨量能增加，議價能力也提升。