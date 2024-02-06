兆豐銀統籌合迪80億元聯貸案順利簽約 認參逾1.4倍
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-06 11:31
兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行之中租控股旗下合迪股份有限公司 (6647-TW)3 年期新臺幣 80 億元聯合授信案，順利籌組完成，2 月 5 日圓滿完成簽約，本案由兆豐銀行、日商瑞穗銀行、台灣企銀、新加坡商華僑銀行、上海商銀及彰化銀行共同參與，認參金額超逾 1.4 倍，最終以推案上限新臺幣 80 億元簽約。
在 76 年成立的合迪，主要從事如移動式吊車、挖土機等設備機具等標的物之分期付款買賣、融資、租賃與應收帳款受讓業務，深耕國內營建產業有成，112 年 11 月 30 日惠譽國際信用評等公司給予其國內長期評等 A+(twn)，長期評等展望穩定，成長動能強勁，經營策略穩健。中租控股日前公布，去 (112) 年營收達到新臺幣 975.25 億元，年增率 12.61%，顯見其業務動能強勁。中租控股持續深耕台灣業務、擴張東協利基市場，台灣地區、中國大陸及東協地區等三大市場目前共有 133 處營運據點，今年規劃持續增設營運據點，以擴大服務客戶。
兆豐銀追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等 ESG 聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自 110 年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至 112 年底，累計逾新臺幣 8,211 億元。
此外，兆豐銀在聯貸業務上表現優異亮眼，除連續 109、110 年兩度榮獲亞太區貸款市場公會 Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) 評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，顯現專業受到 APLMA 會員肯定，另據倫敦交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，112 年度臺灣聯貸市場簿記行 (Bookrunner) 排名第二，惟案件數第一；112 年 7 月份兆豐銀行再獲金管會頒獎，囊括「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」、「臺灣精準健康產業特別獎」、「參與國家融資保證機制特別獎」及「辦理中小企業授信特別獎」等大獎，成績稱霸公股行庫。
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