兆豐銀統籌合迪80億元聯貸案順利簽約 認參逾1.4倍

兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行之中租控股旗下合迪股份有限公司 (6647-TW)3 年期新臺幣 80 億元聯合授信案，順利籌組完成，2 月 5 日圓滿完成簽約，本案由兆豐銀行、日商瑞穗銀行、台灣企銀、新加坡商華僑銀行、上海商銀及彰化銀行共同參與，認參金額超逾 1.4 倍，最終以推案上限新臺幣 80 億元簽約。



在 76 年成立的合迪，主要從事如移動式吊車、挖土機等設備機具等標的物之分期付款買賣、融資、租賃與應收帳款受讓業務，深耕國內營建產業有成，112 年 11 月 30 日惠譽國際信用評等公司給予其國內長期評等 A+(twn)，長期評等展望穩定，成長動能強勁，經營策略穩健。中租控股日前公布，去 (112) 年營收達到新臺幣 975.25 億元，年增率 12.61%，顯見其業務動能強勁。中租控股持續深耕台灣業務、擴張東協利基市場，台灣地區、中國大陸及東協地區等三大市場目前共有 133 處營運據點，今年規劃持續增設營運據點，以擴大服務客戶。