鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為86元
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 17:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.18元下修至6.14元，其中最高估值7.77元，最低估值4元，預估目標價為86元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|7.77(7.77)
|9.71
|最低值
|4(4)
|3.9
|平均值
|6.19(6.28)
|7.3
|中位數
|6.14(6.18)
|7.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|37,038,000
|37,279,000
|最低值
|30,184,000
|28,935,000
|平均值
|33,118,190
|34,161,230
|中位數
|33,138,440
|34,694,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.83
|8.19
|8.63
|10.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
|26,033,230
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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