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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為86元

鉅亨網新聞中心 2024-02-17 17:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.18元下修至6.14元，其中最高估值7.77元，最低估值4元，預估目標價為86元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 7.77(7.77) 9.71
最低值 4(4) 3.9
平均值 6.19(6.28) 7.3
中位數 6.14(6.18) 7.28

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 37,038,000 37,279,000
最低值 30,184,000 28,935,000
平均值 33,118,190 34,161,230
中位數 33,138,440 34,694,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.83 8.19 8.63 10.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		 40,070,122 35,568,666 29,897,996 26,033,230

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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