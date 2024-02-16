鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至30.6元，預估目標價為1220元
鉅亨網新聞中心 2024-02-16 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對川湖(2059-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.39元上修至30.6元，其中最高估值31.85元，最低估值26元，預估目標價為1220元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|31.85(31.85)
|48.27
|63.49
|最低值
|26(26)
|37.5
|49.2
|平均值
|29.09(29.22)
|41.8
|55.59
|中位數
|30.6(30.39)
|40.97
|54.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5,763,000
|9,998,000
|12,500,770
|最低值
|5,762,000
|8,531,000
|10,824,000
|平均值
|5,762,740
|9,081,490
|11,639,920
|中位數
|5,762,990
|8,898,480
|11,595,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|42.56
|21.75
|12.22
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
|4,868,807
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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