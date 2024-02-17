龍年春節假期追劇熱 電信三雄OTT平台收視翻倍

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-17 11:52

隨著 OTT 串流影音追劇熱度增加，龍年春節假期結束後，電信三雄 OTT 平台收視報捷，各家透過獨家強檔戲劇、電影，亦或是除夕直播節目來吸引消費者眼球，過年期間收視流量都有翻倍成長。

中華電 (2412-TW)Hami Video 提供眾多獨家搶先看電影、獨家強檔戲劇，帶動 Hami Video 影劇館 + 收視流量較去年同期成長近 2 倍，收視點閱再創高峰，其中，戲劇點閱排行由獨家韓劇《我的 Happy Ending》獲冠軍，人氣最高。

另外，Hami Video 影劇館 + 以院線直送新片廣受青睞，熱血動作片《超危險保鑣》登上影劇館 + 點閱排行第一，第二則是職場喜劇《他馬克老闆》；電視館因應春節特別推出「韓劇 24h 不斷電」頻道，甫上架就衝上電視館影劇收視點閱第一名。

台灣大 (3045-TW)MyVideo 除夕直播《超級巨星紅白藝能大賞》，眾星雲集人氣爆棚，不僅奪下全國電視收視冠軍，也帶動 MyVideo 觀看流量強勢成長，直播期間觀看高峰人數更較去年成長 2 倍，刷新平台紀錄，帶動網路月租付費用戶數相較春節前翻倍成長。

MyVideo 直播《紅白》收視最高落在為強勢回歸的 Energy 表演《放手》、《無懈可擊》、新作品《分合》，次高為韓國女團 LE SSERAFIM 抽紅包拜年與品嘗台灣小吃的逗趣互動，第三高則由香港天后梁詠琪帶來經典組曲表演拿下。

遠傳 (4904-TW)friDay 影音憑藉獨家強檔影音內容、AI 推薦片單等服務深獲廣大用戶肯定，高居調查本土 OTT 平台付費訂閱首選，尤其在《夜晚盛開的花》等獨家強檔韓劇、綜藝熱播下，更帶動遠傳 friDay 影音春節期間流量大爆發，全站單日最高點擊數較去年同期成長 7%，付費會員觀看時數更成長近 3 成。