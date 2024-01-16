史上最強刮刮樂今天開賣！8位幸運得主可刮中2000萬 春節大樂透連開19天

年關將近，節慶氣氛漸濃，有點閒錢的投資人偶而也想試試手氣，討個好兆頭。台灣彩券公司今 (16) 日宣布，即日起開賣新春限定刮刮樂等新品，本次有 3 款遊戲獎金加碼 9.7 億，台彩將以史上最高總獎金 199 億元，人氣最高的大樂透連開 19 天的刷新紀錄，與全民一起喜迎金龍年。

台灣彩券公司總經理謝志宏表示，台彩去年銷售金額達 1,426 億元，年增 7.2%，締造公益彩券發行以來的最高金額，其中電腦型彩券占 700 億，成長 8.7%，刮刮樂規模更達 726 億，成長 6%。

謝志宏表示，因應國人每逢農曆春節習慣討個好兆頭，配合年終尾牙常有公司將彩券或刮刊樂作為獎品等因素，近年來屢屢寫下新高紀錄，本次新春發行再配合上金龍年的主題，他有信心今年的春節銷售業績，可望達到 58 億元的規模。

謝志宏今日於記者會上，攜手春節強檔代言人 LuLu 黄路梓茵，揭曉新春限定刮刮樂新品及春節加碼內容。首先是刮刮樂「 2000 萬超級紅包」每張售價 2,000 元, 共有 8 位幸運得主可刮中頭獎 2,000 萬元。加上每次推出熱議的二獎「200 萬元加賓士休旅車有 10 個, 三獎 100 萬元多達 1,000 個, 今年新春限定刮刮樂 2,000 萬超级紅包」堪稱史上最強。

最熱門的刮刮樂產品方面（如附表）：年度生肖生肖限定刮刮樂「金龍獎」每張售價 500 元，總中獎率 100%，頭獎 300 萬元共有 13 個; 以象徵活力四射極具正義感的「台灣阿龍」作為票面主角的「金龍報喜」與「攏好運」2 款新品可愛吸睛! 金龍報喜」每張售價 200 元，最高獎金 10 萬元共 600 個，總中獎率 50%，平均每兩張就有一張中獎，攏好運」每張售價 100 元, 頭獎 30 萬元共個，500 元 (含) 以上獎項超過 24 萬個; 每張售價 200 元的幸運紅包」共有 6 個頭獎 200 萬元，1,000 元 (含) 以上獎項超過 24 個共有 5 款新春限定刮刮樂新品上市，總獎項超過 2,347 萬個, 總獎金逾 199 億元，皆創歷年單次發行最高。

此外, 今年春節加碼威力彩「大樂透」與 BINGOBINGO 賓果賓果共 3 款遊戲, 加碼 9.7 億元, 創近 7 年春節加碼新高!「威力彩 2 月 5 日當期頭獎加碼 2 億元; 大樂透』2 月 6 日至 2 月 24 日連續開獎 19 天，亦創下史上最長連續開獎天數紀錄, 等於連續 19 天每天都有機會抱走億元頭獎。