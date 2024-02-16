量大強漲股整理】元月營收公布後，主流股呼之欲出，該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-02-16 17:17

台股加權指數高檔震盪，終場下跌 37.32 點，收在 18607.25 點，成交量 4061 億元。

看一下三大法人: 外資買超 36.8 億元；自營商買超 53.32 億元；投信賣超 21.19 億元；三大法人合計買超 68.93 億元。

美債殖利率持續下跌，美股四大指數僅費半收黑，標普 S&P500 再創收盤新高，(SMCI-US) 美超微，上漲 14% 破千元大關，(TSLA-US) 特斯拉，因受到 ARK 方舟基金的增持股份，股價大漲 6.22% 重回 200 元大關，美國昨日公布的 1 月零售銷售增速下跌 0.8%，低於經濟學家預期的 0.2%，通膨壓力降緩，美股仍維持多方格局。

盤面方面，(2330-TW)台積電，昨日大漲 7% 後，漲勢暫歇，下跌 2.01%，量縮下跌 14 元，資金擴散至中小型股，櫃買指數今上漲 1.6 點收 244.11 點，再創新高，觀察騰落指標，今上漲家數高達 1299 間，下跌家數僅 386 間，資金擴散遍地開花，族群方面，AI 族群漲跌互見，(2376-TW)技嘉，繳出優異財報後仍持續強勢，但 (2382-TW) 廣達財報遜色，下跌 6.75% 回測 10 日線，自行車族群 (9914-TW) 美利達，底部帶量亮燈漲停、(9921-TW)巨大上漲 9%，車用 AM 族群 (1319-TW) 東陽，突破 4 個月區間盤整，帶量創新高， 公布 1 月自結合併稅前盈餘為 5.5 億元，較去年同期成長多達 11.7 倍，每股盈餘 (EPS)0.91 元，再度改寫史上單月最賺紀錄，佳螢通通在紅包股中領先預告! 軍工股 (5284-TW)jpp-KY 漲停，綠能股(6806-TW) 森崴能源，上漲 7% 創波段新高，(3708-TW)上緯投控底部出量大漲 9%，台股仍維持多方輪動格局。

應用材料（AMAT-US），2024 會計年度第 1 季財報及第 2 季營運展望優於市場預期，盤後股價大漲逾 1 成，帶動半導體設備族群股價紛紛走高，包括 (6187-TW) 萬潤、(3178-TW)公準也亮燈漲停，再創新高!

光通訊系矽光子族群；佳螢新春大禮包點名三檔全面噴出；(4908-TW) 前鼎，1 月營收 1.15 億、年增 125.55％，也繳出亮眼成績單；激勵股價改寫新高，(6442-TW) 光聖，連續兩天噴出兩根漲停，1 月營收 2.53 億、年增 33.20％，主要是客戶訂單增加，激勵股價創高；(3081-TW)，聯亞，為 Google 矽光供應鏈廠商，1 月營收 1.13 億元，年增 10.75％。法人預期，該公司第一季營收表現有機會優於預期，激勵股價改寫新高。

隨著 AI 帶動新興需求，以及美國去中化趨勢，台系光通訊廠將有機會迎接美系客戶訂單，轉單效應湧現下，營運皆有機會出現轉機。

轉機股 (3228-TW) 金麗科，大漲 + 4.2%，來到 541 元大關，再創波段新高，而佳螢早在 131 就公開預告後一路噴出到今天的新高，波段漲幅高達 + 312% 之多，驗證佳螢選股方向!

2024 年新春紅包股

【3178 公準】⊕【4968 立積】⊕⊕【6442 光聖】⊕⊕

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師