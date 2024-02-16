開學季3C買氣熱 筆電銷量增3成 這個品牌最熱搜
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-16 16:36
寒假結束後開學消費商機發酵，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物觀察，近三日開學用品關鍵字搜尋量攀升，尤其 Apple 商品的搜尋量居首，而整體筆電銷量則成長達 30%。
隨著新學期到來，筆電出湧現汰舊換新潮，PChome 24h 購物站上開工前兩日筆電銷量年增 30%。
網家進一步分析近年開學季銷售數據，發現開學季的熱銷筆電價格呈 M 型趨勢，即價格低於 2 萬元以下的低規機和高於 4 萬元以上的高規機，皆較中價位款熱銷。
疫情下的遠距教學模式，也提高平板在校園的使用率，根據換日線校園大使的調查，同時使用筆電和平板的大學生，占全體樣本半數以上，多數購買平板的理由是為了方便快速手寫筆記。
從 PChome 24h 購物的銷售數據來看，18-24 歲購買平板的占比近 16%。
另外，不少學生在新學期開始有大量印製講義、作業、報告的需求，PChome 24h 購物站上印表機一月銷量提升 17%。
為迎接開學季，PChome 24h 購物即日起至 2 月 25 日打造「開學應援季」活動，學生必備的筆電專區下殺最低 48 折起。
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