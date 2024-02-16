開學季3C買氣熱 筆電銷量增3成 這個品牌最熱搜

網家進一步分析近年開學季銷售數據，發現開學季的熱銷筆電價格呈 M 型趨勢，即價格低於 2 萬元以下的低規機和高於 4 萬元以上的高規機，皆較中價位款熱銷。

疫情下的遠距教學模式，也提高平板在校園的使用率，根據換日線校園大使的調查，同時使用筆電和平板的大學生，占全體樣本半數以上，多數購買平板的理由是為了方便快速手寫筆記。