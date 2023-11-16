〈獨家〉Skype用戶注意！網家11/30起將終止服務

國內大型電商平台網家 (8044-TW)PChome 今 (16) 日發出公告，配合集團營運策略方向調整，PChome&Skype 網站將於 11 月 30 日起終止服務，Skype 的服務和運營將轉移至 Skype 原廠。

網家回應，此主要是因應集團策略，專注營收成長和獲利，快速強化營運效能，原用戶的帳戶權益不會受到影響，Skype 點數和包月方案均可持續使用。

網家強調，若 11 月 30 日後消費者有購買 Skype 點數或包月方案的需求，需直接造訪 Skype 原廠官網。

網家日前公告第三季單季稅後虧損 1.55 億元，不僅連虧三季，也創去年第一季來單季最大虧損，每股虧損 1.16 元，而前三季合併營收 288.83 億元，年減幅 12.2%，稅後虧損 3.62 億元，每股虧損 2.82 元。

隨著 A7 智慧物流園區自 10 月底已全樓層啟用，網家表示，審慎樂觀期待營運逐季回升，將持續優化產品組合和毛利結構，力拚階段性重返營收和獲利成長軌道。

法人則指出，過去 8 個季度中，網家僅獲利 1 個季度，此次網家停止與 Skype 合作，應與經營體質調整有關，可望將營運資源進一步聚焦在電商速配、銷售業種提升，以及旗下金雞廿一世紀數位的運營等。