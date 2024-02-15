家登淡季不淡 1月營收4.93億元創同期新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-15 17:42

家登 (3680-TW) 今 (15) 日公佈 1 月營收 4.93 億元，月減 4.73%，年增 57.4%，創下同期新高；家登表示，今年延續去年底出貨動能，第一季營運穩健，今年隨著半導體景氣回升以及航太業疫後需求強勁，營收可望逐季攀升，全年再創新高。

家登自 2019 年起迄今每年營收維持雙位數成長，主要受惠 EUV 光罩盒與晶圓載具兩大業務，其中，EUV POD 受惠先進製程量產，需求持續高漲；晶圓載具也藉由 12 吋晶圓傳送盒 (FOUP) 打進全球產業鏈，大中華客戶包下近半年產能、高階 FOUP 也通過大客戶驗證，今年整體 FOUP 需求可觀，公司正積極擴線滿足客戶需求。

為因應客戶訂單，家登也不斷擴線、擴產，公司表示，今年將落實在地服務並提升效率，歐美市場會透過服務團隊及倉儲系統，提供大客戶即時的服務與無時差的出貨需求。