〈合庫金法說〉明年景氣不悲觀「等待春燕」 美債殖利率下滑有助資產評價回升及股利發放

合庫金控 (5880-TW) 今 (15) 日舉行法說會，對於明年景氣展望，合庫金高層指出，隨著通膨降溫，全球經濟復甦腳步將加快，明年景氣不悲觀，等待春燕來臨；此外，市場對於 Fed 降息的期望越來越大，帶動美債殖利率暴跌，將有助合庫金金融資產未實現評價損益迴轉，挹注股利發放。

公布今年前三季合併稅後純益 149.87 億元，年減 2.04%，主要因投資收益減少所致，稅後淨值報酬率 (ROE) 8.77%、稅後資產報酬率 (ROA) 0.44%、總資產為 4 兆 6545 億元，每股稅後純益 0.99 元。

對於國內外景氣看法，合庫金高層分析，根據美國公布最新 CPI 數據，顯示通膨壓力趨緩，明年降息有望，全球經濟復甦的腳步也將加快，國內方面，整體產業庫存消化轉佳，新科技應用包括雲端應用、AI 等可望帶動出口轉強，此外，高科技業廠商積極擴廠，使得綠能設施建置的需求增加，各產業對節能減碳的投資同步上升，將有利民間投資的回溫。

此外，國內勞工基本工資調升、軍公教待遇增加，也會掀起民間消費的熱度，成長可期，合庫金高層直言，明年經濟不悲觀，若用「春燕來了」來形容景氣似乎太過於樂觀，因此她認為「等待春燕」較為貼切。

合庫金主管透露，目前持有美債部位大約佔外幣有價債券的 10%，主要產品為 7 年期以下，AC (持有到期) 跟 OCI (備供出售) 占比大約為 4:6，外界關注是否加碼持有部位，合庫金主管表示，主要還要看餘裕資金的配置，觀察存放比率、 SWAP 部位的變化，來進行調整與配置。

法人同時關注 9 月、10 月美債殖利率飆升對未實現評價及明年股利發放的影響，合庫金主管表示，受此影響，第三季金融資產未實現的評價減損雖然擴大，但未超過去年底的數字，且 11 月以來美債殖利率大幅下降，尤其是昨天大幅下滑，有助未實現評價損益迴轉。至於迴轉金額是否有助明年股利配發，合庫金主管表示，還是要看這兩個月的情況，可以迴轉的話將列入可分配盈餘，按公司規定進行股利分配。

合庫金核心子公司合庫銀行前三季稅後純益 136.49 億元，年減 0.79%，合庫金指出，由於淨收益較 2022 年同期增加 44.28 億元，主要因金融商品 (含兌換) 淨損益年增 73.02 億元，利息淨收益減少 35.16 億元；呆帳費用、承諾及保證責任準備提存也較去年同期增加 23.99 億元；營業費用、所得稅費用分別增加 13.77 億元及 7.61 億元。

合庫金指出，公司業務量持續攀升，截至 9 月底，放款餘額為 2 兆 7533 億元，年成長 6.11%，主要動能為政府及公營事業與個人房貸放款成長所致；存款餘額為 3 兆 6841 億元，年增 2.23%，主要因新台幣總存款餘額增加 2.72% 所致；存放比為 74.73%，年增 2.73%。

合庫金強調，公司資本適足、資產品質穩健，合庫金控資本適足率 119.08%，雙重槓桿比率 119.66%；合庫銀行資本適足率 14.46%，第一類資本比率 12.84%；合庫銀行逾期放款比率為 0.22%，呆帳覆蓋率為 511.60%。