〈港股盤後〉龍年開門紅 指數開低走高 科技內銀普漲
鉅亨網新聞中心 2024-02-14 19:23
港股周三 (14 日) 龍年第一個交易日開低走高，收盤上揚。恆生指數上漲 0.84% 報 15879.38 點，恆生科技指數上漲 2.26% 報 3197.87 點，恆生國企指數上漲 1.50% 報 5386.31 點。
科技網路股票多數走高。其中騰訊控股上漲 0.97%，美團 - W 大漲 5.65%，阿里巴巴 - SW 漲 2.16%。
內銀股普漲，其中招商銀行漲 5.03%。部分假日概念股走強，美蘭空港大漲逾 11%；《熱辣滾燙》票房破 17 億元人民幣，推動閱文集團漲近 7%。而外圍風波再起，藥明系下挫，藥明康德跌近 19%，藥明生物下跌近 10%。
高盛發表報告指出，美高梅中國去年第 4 季業績優於預期。高盛表示，美高梅中國的管理層對其業務前景表示樂觀，並提到集團受惠於火星人 (Bruno Mars) 演唱會和在美獅美高梅舉行的活動。2024 年 1 月的賭場收益市占率飆升至約 20%，並預料未來數季將維持約 13% 至 17% 左右的市佔率。高盛進一步指出，過去幾天內地和香港的旅遊需求強勁，預計被壓抑的旅遊需求仍有待釋放。
方正證券看好銀行股開紅行情，銀行股估值仍處於歷史低點。近期國資委表示將市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，預計「中特估」主題下大行估值可望向上修復，「高股息低估值」策略將帶來較為確定的收益。銀行股基本面較好，前期跌幅較大，股價具備彈性的銀行，預期估值將率先反彈。
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