〈港股盤後〉龍年開門紅 指數開低走高 科技內銀普漲

高盛發表報告指出，美高梅中國去年第 4 季業績優於預期。高盛表示，美高梅中國的管理層對其業務前景表示樂觀，並提到集團受惠於火星人 (Bruno Mars) 演唱會和在美獅美高梅舉行的活動。2024 年 1 月的賭場收益市占率飆升至約 20%，並預料未來數季將維持約 13% 至 17% 左右的市佔率。高盛進一步指出，過去幾天內地和香港的旅遊需求強勁，預計被壓抑的旅遊需求仍有待釋放。