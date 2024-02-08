〈港股盤後〉開高走低 恆生指數收跌0.69% 醫藥外包類股領跌

醫藥外包概念股集體下挫，藥明生物、藥明康德跌逾 7%。《路透》周三 (7 日) 報導，由美國參議院議員彼得斯 (Gary Peters) 在 2023 年 12 月 20 日提出的《生物安全法》共同發起議員人數由 6 降至 0。藥明系集體反彈。但周四美國國會官網再度顯示，該提案的共同發起議員人數已恢復至原來的 6 名。