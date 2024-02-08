〈港股盤後〉開高走低 恆生指數收跌0.69% 醫藥外包類股領跌
鉅亨網新聞中心 2024-02-08 18:56
港股三大指數周四 (8 日) 午後衝高回落，收盤恆生指數下跌 1.27% 報 15878.07 點，恆生科技指數下跌 0.69%，國企指數下跌 1.13%。
科網股領跌大市，阿里巴巴跌逾 6%，京東跌逾 2%，騰訊、快手跌逾 1%；醫藥外包概念股跌幅居前，藥明生物、藥明康德下跌超過 7%；半導體概念股高漲，華虹半導體上漲逾 10%；內房股普遍上漲，金輝控股上漲近 12%。
阿里巴巴公布業績後下跌逾 6%。阿里巴巴 2024 財年第 3 季營收 2603.5 億元，年增 5%，低於預估的 2612.5 億元；經調整後淨利 479.51 億元，年減 4%。阿里巴巴將股票回購計畫規模擴大 250 億美元，總規模增至 650 億美元，回購有效期限將延長至 2027 年 3 月底。
醫藥外包概念股集體下挫，藥明生物、藥明康德跌逾 7%。《路透》周三 (7 日) 報導，由美國參議院議員彼得斯 (Gary Peters) 在 2023 年 12 月 20 日提出的《生物安全法》共同發起議員人數由 6 降至 0。藥明系集體反彈。但周四美國國會官網再度顯示，該提案的共同發起議員人數已恢復至原來的 6 名。
半導體概念股漲幅領先。華虹半導體漲逾 10%。國際半導體產業協會 (SEMI) 公布 2024 年全球晶圓廠預測報告告顯示，繼 2023 年以成長 5.5% 至每月 2960 萬片晶圓之後，全球半導體產能預計 2024 年將成長 6.4%，突破每月 3000 萬片大關。
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