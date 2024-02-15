川普提總統豁免權保護上訴 最高院促特檢一周內回應

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 10:00

美國聯邦最高法院周二（13 日）給司法部特別檢察官 Jack Smith 一周期限，對前總統川普提出的豁免權保護上訴做出回應。

據《路透》報導，法官在一份簡短命令中要求 Smith 在 20 日下午 4 時前對川普的請求做出回應，Smith 可以提前提交答覆。聯邦最高法院是美國司法系統最終上訴法院，有權評審和推翻下級法院的判決，也是憲法最終解釋者。

Smith 牽頭調查 2020 年聯邦大選案，指控川普企圖推翻 2020 年總統選舉結果。

川普周一向聯邦最高法院提出緊急上訴，申請凍結哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院否決其總統豁免權的判定。哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院的級別僅次於聯邦最高法院。

該聯邦巡迴上訴法院三人合議庭在本月 6 日做出判決，認為川普不能以總統豁免權為由，免受刑事訴訟指控。

川普所提的「總統豁免權」，是指他不應就任職總統期間的行為承擔刑事責任。川普認為，總統必須擁有全面司法豁免權，這樣就不會面臨政敵報復的威脅。

聯邦最高法院曾有判例支持美國總統的職務行為免於承擔民事法律責任，但據《法新社》援引聯邦巡迴上訴法院三人合議庭裁決說法報導，從未有「判例、歷史或憲法文本和體系」支持將總統豁免權保護延伸至刑事司法領域。