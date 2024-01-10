富邦金2023年稅後純益661億元EPS 4.81元 北富銀獲利創高

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2023 年 12 月自結合併稅後虧損 30.20 億元，累計全年稅後純益 661.37 億元，年增幅仍達 41%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.81 元。其中，子公司台北富邦銀行全年稅後純益創歷年新高，富邦證券則寫下歷年次高紀錄。

就各子公司表現來看，富邦人壽 2023 年 12 月稅後虧損 27.32 億元，主要受到匯兌損失影響，累計全年稅後純益為 362.30 億元，12 月底淨值比率高於 9%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內外基金配息收入。

富邦人壽表示，會持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局，12 月加權指數衝高，台股當月以上漲約 3% 作收，持續實現台股資本利得。債市方面，市場提前反映美國 2024 年的降息預期，帶動公債殖利率回落，未實現部位評價持續改善。

富邦人壽指出，策略上已於 2023 年第四季收益率較高時機，增加債券配置，以提高未來整體經常性收益、並能同時兼顧流動性管理為目標。聯準會暗示貨幣政策可望轉為寬鬆，提振市場樂觀氣氛，外資繼續回流台股，推升台幣走強，12 月台幣兌美元升值 1.71%，影響當月匯兌損益。富壽積極提高一籃子貨幣以及傳統避險比例，以應對金融市場波動，後續亦將繼續以動態管理為目標，提升避險靈活度，管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計 2023 年初年度保費收入 (First Year Premium) 達 944.53 億元，總保費收入 (Total Premium) 達 3236.81 億元，預估皆排名業界第二；單 12 月初年度保費 66.92 億元，年增 11.6%，成長動能主要來自傳統型商品，總保費 328.24 億元，預估皆排名業界第二。

富邦人壽積極推動商品轉型，持續提高分期繳占比，累計全年初年度等價保費收入 (FYPE) 近 400 億元，較去年同期成長 42%，另外，著眼未來超高齡化社會，持續推動目標客群所需的保障與退休規劃商品，其中個人健康及傷害險商品累計全年初年度保費較去年同期成長 15.8%，商品轉型成果顯著。

台北富邦銀行 2023 年 12 月稅後純益 6.97 億元，全年累計稅後純益 246.9 億元，創歷年新高、且較去年同期成長 3%，但若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約 15%，主要受惠核心業務收益穩定成長，股債評價與換匯交易利得較去年大幅提升，營收較去年同期成長 17%。

銀行各項業務穩定成長，風險控管良好，截至 12 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1071%，資產品質維持穩健。信用卡業務規模持續成長，全年新發卡近 280 萬張，有效卡數年成長超過 6 成，帶動簽帳金額年成長近 4 成。

富邦產險 2023 年 12 月稅後虧損 2.35 億元，累計全年稅後虧損 23.68 億元。12 月單月虧損，主因提列防疫險再保攤回呆帳準備及匯兌損失影響，保險本業收入則維持穩健，反映業務品質與風險控管的成效。

富邦證券 2023 年 12 月稅後純益 5.67 億元，累計全年稅後純益 70.36 億元，年成長 69%。2023 年度受惠 AI 及半導體相關類股交易活絡，台股 2023 全年日均值 3590 億元，年成長 18%，加權指數較 2022 年底漲 3793 點，帶動經紀、財管及金融部位等獲利皆較 2022 年顯著成長。