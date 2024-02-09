鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為70.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-09 17:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.56元下修至5.3元，其中最高估值7.58元，最低估值4.53元，預估目標價為70.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|7.58(7.58)
|8.33
|7.82
|最低值
|4.53(4.53)
|5.44
|5.84
|平均值
|5.54(5.6)
|6.33
|6.91
|中位數
|5.3(5.56)
|6.29
|6.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|223,007,540
|393,933,000
|347,596,270
|最低值
|113,417,550
|218,678,960
|241,890,700
|平均值
|180,935,760
|292,318,520
|287,021,020
|中位數
|198,667,000
|281,537,730
|292,409,200
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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