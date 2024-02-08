巴菲特押對寶 三菱商事財報優 股價創新高

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 20:59

巴菲特投資的日本五大商社之一三菱商事股價周三 (7 日) 大漲 9.7%，再創歷史新高。前一天該公司宣布斥資最多 5000 億日圓回購 10% 的股票，並發布優於預期的上季業績，截至 12 月底的財季淨利飆升近 2 倍 。

值得一提的是，包括三菱商事在內的日本五大商社自 2020 年 8 月起被巴菲特旗下波克夏控股 (BRK.A-US) 持續加碼。2020 年 8 月，波克夏首次宣布買入日本五大商社三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友、丸紅至少 5% 的股份，認為它們是被過度低估；2023 年 4 月，波克夏把五大商社的持股比率提升到 7.4% 以上，成為美國以外最大投資；2023 年 6 月，波克夏表示已將其日本五大商社的平均持股比率提升至 8.5% 以上。

自從波克夏開始持有五大商社以來，日本五大商社股價集體狂飆，頻頻創下歷史新高。Wind 數據顯示，2020 年 8 月以來，丸紅商事漲近 5 倍，三菱商事、三井物產漲逾 3 倍，住友商事、伊藤忠商事漲逾 2 倍。

傑富瑞分析師 Thanh Ha Pham 在報告中寫道：「我們認為市場參與者沒有預料到」股票回購的規模如此之大，並宣稱這是一次「巨型回購」。他表示，三菱仍有 5000 億日圓資金可供投資和股票回購，「如果公司找不到有吸引力的收購目標，我們認為管理層會將多餘的現金返還給股東。」

三菱商事財報顯示，該公司去年第 4 季淨利較上年同期成長近兩倍。