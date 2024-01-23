中國國務院再提穩市場、穩信心，港股早盤大漲。

上證連破 2,900、2,800 點關卡後，中國國務院時隔半年再提穩市場、穩信心，強調要採取更加有力有效的措施，著力穩市場、穩信心，促進資本市場平穩健康發展。

據《第一財經》報導，中國國務院周一（22 日）召開常務會議，聽取資本市場運行情況及工作考慮匯報，並強調「要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」。

這是 2023 年 7 月 24 日中共中央政治局會議強調「要活躍資本市場，提振投資者信心」以來，高層再次表態要提振資本市場信心。

香港恒生指數周二早盤應聲大漲 3.4%，恒生科技指數更飆漲 5%。

這場會議至少強調了六點內容：

一是要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡。

二是大力提升上市公司的品質和投資價值。

三是增強中長期資金入市力道，增強市場內在穩定性。

四是要加強資本市場監管，對違法違規行為零容忍，打造透明市場環境。

五是要採取更加有力有效的措施，著力穩市場、穩信心。

六是要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升態勢，促進資本市場平穩健康發展。

國務院強調，要加強政策工具創新和協調配合，促進資本市場平穩健康發展。業界人士認為，這番宣示意味著未來投資人將看到政府提出更多提振資本市場預期的具體措施。

招商基金研究部首席經濟學家李湛在周一晚間表示，近來資本市場連續下跌，投資人的信心受到較大打擊。如果股市進一步下跌，會增加金融風險隱患。

「在當前點位，宏觀部門協調一致提出更多有效措施，對於穩市場、穩信心而言，是非常必要的。」李湛說。

「對於長期經濟恢復、資本市場反彈，大家都是看好的，現在的關鍵是扭轉短期的預期。」李湛表示，投資人希望看到措施實實在在落實。比如，市場期待的降準降息政策，理由是目前實際利率依然比較高，通膨也下行。

A 股股市周一罕見恐慌性下跌，衝上微博熱搜。三大指數收跌 2% 以上，滬指跌破 2,800 點關卡。香港股市周一收盤延續跌勢，三大指數均寫下 2022 年 10 月以來新低，且恒生指數跌破 15,000 點。

中信建投證券策略長陳果說，市場陷入恐慌是近期市場大跌的原因，建議投資人繼續追蹤情緒指數變化，情緒指數跌至冰點將成為市場見底回升的關鍵信號。

拓牌基金投資總監趙襲則認為，現在是政府推出平準基金的好時機。「2,760 點的勝率肯定要高於 2,900 點、3,000 點。平準基金入市，不僅能在短期內呵護大盤表現，長期來說，還能讓（大盤）曲線不那麼陡峭，更加平滑。」他估計，平準基金的規模至少要達到人民幣 2 兆至 4 兆元。