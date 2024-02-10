〈潛力股〉鈺邦大啖AI伺服器商機 今年營運續戰新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-10 10:31

固態電容廠鈺邦 (6449-TW) 強攻運算應用，產品陸續導入 AI 伺服器，在今年 AI 伺服器強勁成長趨勢帶動下，可望同步受惠大啖商機，公司也擴產因應需求，法人看好，鈺邦今年營收可望延續去年強勁成長、續戰新高，獲利同步向上。

鈺邦表示，今年 AI 伺服器成長動能強勁，筆電需求則可望回升，AI PC 帶動換機潮等都將帶動產品需求；目前公司高可靠度 (Hi-Rel) 產品 V-Chip & CAP & Hybrid 也陸續導入 AI 伺服器。

此外，因應電腦及伺服器主板自動化打件目標，鈺邦積極推廣 V-Chip 取代 DIP 之應用，也強攻 CAP 在伺服器、筆電、VGA、Game Console 等應用的市占率，今年也針對 V-Chip、CAP 同步擴產。