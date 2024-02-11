〈龍年產業景氣前瞻〉驅動IC業者上半年市況不明 靜待下半年復甦訊號

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-11 11:11

時序進入第一季淡季，面板廠為因應需求較淡，皆積極減產支撐價格，影響稼動率下降，向驅動 IC 等零組件拉貨力道也降低，業界坦言，驅動 IC 業者第一季沒有亮點，整體上半年市況仍不明，靜待下半年復甦訊號。

業界指出，現階段供應鏈庫存早已降至健康水位，但終端需求未見起色，面板廠對庫存管理也更謹慎，從各應用來看，手機去年底有出現一波補貨潮，但第一季拉貨力道趨緩，電視與顯示器持續低迷，就連車用客戶都還在調整庫存。

此外，在需求較低時，驅動 IC 業者通常會給予折扣，預期第一季價格持續下滑，加上中系業者挾當地晶圓成本較低優勢，也造成整體驅動 IC 價格承壓。

不過，業界認為，在 AI 驅動下，各家大廠將在今年下半年推出 AI PC，屆時將導入高階面板，驅動 IC 規格也會跟著提升，加上四年一度的奧運賽事即將到來，也有助大尺寸電視需求回溫，為面板驅動 IC 下半年帶來成長動能。