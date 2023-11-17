製罐廠吉源-KY擬發債及現增籌資3.84億元 優先償還借款

製罐廠吉源 - KY(8488-TW) 申報的包括發行有擔保轉換公司債 (CB) 及現金增資新股市場籌資案，在今 (17) 日獲金管會申報生效，預計合計將募集約 3.84 億元，吉源 - KY 指出，籌得資金將優先償還現有債務，充實營運資金以提高自有資本率，並降低負債比。

吉源 - KY 本次市場籌資案，擬發行有擔保轉換公司債 (CB) 募集 3 億元，及發行現金增資新股 6000 張，暫訂以每股 14 元溢價發行，合計將募集約 3.84 億元，吉源 - KY 這兩項市場籌資案均由玉山證券主辦。

吉源 - KY2023 年第三季在市場旺季效應挹注之下，營收 10.56 億元，本業轉盈，但稅後因稅負因素仍虧損 1501 萬元，2023 年前三季吉源 - KY 營收 28.12 億元，毛利率 5.93%，年增 3.15 個百分點，稅後虧損爲 7924 萬元，虧損金額與去年同期相當，每股虧損 1.17 元。

吉源 - KY 並指出，時序步入飲料產業年底及新年傳統旺季，在各項原物料價格趨緩，且在兩片式鋁罐市場仍呈現需求暢旺下，隨著廣東廠第二產線建置及提升生產速完成，將保有更多產能因應客戶旺季需求及發展 500ml 及 250ml 新罐型，集團整體營運應可往正向發展，並提升公司的市場競爭力。