製罐廠吉源-KY發債及辦現增籌資順利 3億元CB明掛牌交易

製罐廠吉源 - KY(8488-TW) 包括發行 3 年期有擔保轉換公司債 (CB) 、及現金增資新股市場籌資案順利，其中 3 億元的 CB 並已完成募集，合計募集 3.14 億元，將在明 (19) 日掛牌交易，公司指出，以新擴增產能、原物料價格趨軟、大陸市場的復甦將優於今年，2024 年營運表現樂觀以待。

吉源 - KY 指出，發債及現增籌得資金將優先償還現有債務，充實營運資金以提高自有資本率，並降低負債比，藉此降低美元貸款的曝險部位。

吉源 - KY 本次市場籌資案，擬發行有擔保轉換公司債 (CB) 3 億元，及發行現金增資新股 6000 張，以每股 15.5 元溢價發行，合計將募集約億 4.07 元，吉源 - KY 這兩項市場籌資案均由玉山證券主辦。其中，CB 的轉換價爲 18.5 元，至於現金增資部分，可望明年元月完成募集。

吉源 - KY 指出，第四季為傳統旺季，市場有備貨需求，業績具成長動能，且 2024 年度，挾著新增產能、原物料價格趨軟、大陸市場復甦將優於今年，明年度營運表現樂觀以待。同時，目前在鋁罐的產能及產量在提速設備的加入之下，已超越三片式馬口鐵罐，也符合市場的綠色趨勢及啤酒罐化率的走勢。

2023 年前三季吉源 - KY 的鋁罐銷售占 53%，己超過馬口鐵罐頭產品。

吉源 - KY2023 年第三季在市場旺季效應挹注之下，營收 10.56 億元，本業轉盈，但稅後因稅負因素仍虧損 1501 萬元，2023 年前三季吉源 - KY 營收 28.12 億元，毛利率 5.93%，年增 3.15 個百分點，稅後虧損爲 7924 萬元，虧損金額與去年同期相當，每股虧損 1.17 元。