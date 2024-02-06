〈台幣〉主要亞幣止貶回升 高低震盪1角重回31.3字頭
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 11:14
台股農曆兔年已封關，外資昨 (5) 日趕在最後一個交易日賣股匯出，使得新台幣兌美元匯率重貶逾 1 角，今 (6) 日匯價一開盤即湧現美元買盤，一度摜破 31.4 元關卡，但在拋匯力道支撐下，匯價由貶轉升，最高來到 31.33 元，高低震盪達 1 角，主要亞幣也普遍回升。
新台幣兌美元匯率今天以 31.42 元貶值開出後，最低下探 31.43 元，貶值 5.5 分，不過，出口商農曆年前仍有例行性拋匯的動作，為新台幣走勢提供支撐，匯價一度升回 31.33 元，升值 4.5 分。
主要亞幣對美元方面，歷經昨天的重貶後，亞幣今天普遍回神，韓元、泰銖早盤約升值 0.16%，新加坡幣、日元約升值 0.09-0.1%，新台幣升值 0.08%，人民幣也呈微幅走揚。而美元指數已升至近 3 個月以來的高點。
台股兔年封關，新台幣卻出現重貶，熱錢匯出約 8 億美元，外匯局長蔡烱民分析，主要是上周五美國公布的非農就業數據太亮眼，市場對聯準會 3 月降息的期待落空，才會拖累非美貨幣走貶。
蔡烱民表示，由於美國貨幣政策的不確定性影響，使得近期匯市波動加劇，一旦市場預期與聯準會的觀點趨於一致，預料匯市波動就不會像以往這麼劇烈。
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