年關近防詐騙！北富銀全國首創AI洗防系統「獵鷹系統」正式啟用

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 17:07

年關將近，詐騙集團又開始密集透過詐騙訊息、假禮券等手法誘騙民眾上當，為加強防制詐騙及各類犯罪交易，金融業防詐動起來！台北富邦銀行繼「鷹眼模型」後再度出擊，於農曆年前啟用全新開發的 AI 洗錢防制「獵鷹系統」，為全台銀行業首創，將能精準偵測檢核可疑交易，快速進行通報控管，以達到攔阻犯罪金流之目的。

北富銀風控總處副總經理蔡永原表示，金融安全是關乎金融業永續經營及推動社會共好的關鍵，也是未來金融數位發展的重點。為了強化金安核心能力，北富銀積極呼應富邦金控「金融安全數位轉型藍圖」，將多元金融科技運用於反詐欺、反舞弊及反洗錢領域中，希望透過前瞻科技的導入，提升國內金安科技實力，精準監控並有效打擊有害社會的非法交易。

蔡永原說明，民眾對「洗錢防制」這個名詞可能較陌生，其實洗錢防制是遏阻犯罪非常重要的一環。以詐騙為例，詐騙集團最終目的就是要在不暴露身分的前提下拿到錢，因此常透過人頭帳戶來收取犯罪所得，若能快速精確識別出可疑帳戶，依主管機關法規進行通報及控管，將能更有效地在金融處理環節阻截不法行為，避免詐騙所得被轉移，同時也可增加詐騙集團施行犯罪的難度，抑制案件發生機率。

不過實務上，銀行日常要處理大量金融交易，如何提升監控的效能及精準度，讓犯罪交易無所遁形，也成為金融安全強化的重要課題。北富銀每日約有超過百萬筆交易需要進行初步監測，其中有超過 6000 筆交易要進一步執行姓名檢核、風險評分或加強審查。過去監控及檢核的重點環節多為人工處理，無法立即反映監理法規及名單資料庫的變化，進行查核也需要一定作業時間，很難及時攔阻可疑金流。

同時，大部分銀行系統是採用規則式檢索，即使有少數運用了 AI 技術，但還是偏重輔助功能，實際執行依然仰賴人力，因此假警報比例往往居高不下，不僅耗用銀行極大的系統資源與處理人力，對客戶來說，由於需要配合補充說明資金用途、交易對象或提供交易佐證文件，也十分影響交易流暢度與服務體驗。

有鑑於此，北富銀自 2020 年開始，與全球反洗錢系統領導品牌 Tookitaki 合作開發「獵鷹系統」﹐為台灣銀行業首創具備 AI 智能模型的洗錢防制系統，擁有堪比人腦的嶄新 AI 智能模型，判斷精準且效率卓越，能自動篩檢出高風險交易進行後續處理，每秒約可處理 50 筆交易，提高一倍以上的審查效能。