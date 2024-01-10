〈北市府發債〉北富銀永續投融資每年雙位數成長 下半年銀行展望謹慎樂觀

北市府今 (10) 日正式發行新台幣 25 億元永續發展債券之社會責任債，由富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行擔任債券的標售及發行經理行，北富銀總經理郭倍廷透露，過去幾年，北富銀綠色相關投融資累積已達 6000 億元的水準，每年都呈雙位數成長；對於未來展望，郭倍廷認為，美國下半年降息對於銀行來說將是喜憂參半，維持謹慎樂觀看法。

近年來氣候及環境變遷日益嚴峻，永續議題已成全球關注焦點。郭倍廷出席活動致詞時指出，北市府永續債受到各界的注意與歡迎，發行過程非常順利，但時間也很緊湊，北富銀作為合作夥伴，對於北市府工作團隊推動聯合國永續發展目標 (SDGs) 提倡的決心與理念，感到非常的敬佩，相信未來在捷運設施上，台北市民很快就能體驗到系統改善的服務。

郭倍廷強調，北富銀身為金融機構的一環，在 ESG 議題上的推動是不遺於力，近年在金管會推廣之下，包括去年推出的首屆永續金融評鑑，北富銀不僅獲選為排名前 20% 的金融機構，也是連續 2 年榮獲《Asiamoney》台灣最佳 ESG 銀行，同時在企業社會責任 (CSR) 方面獲得肯定。

郭倍廷說，我們身為金融機構，拿的是社會大眾的存款資金，社會責任相當很重，過去幾年已經累積了約 6000 億元的永續相關投融資成果，將會持續推動綠色金融及綠色授信，發行與永續相關金融商品，今天發行的社會債只是一個開始，未來會運用金融專業繼續協助企業和政府實現長期永續發展。

對於北富銀的展望，郭倍廷指出，整體經濟環境變數還是很多，比較明顯可見到美元利率下半年將會往下，對公司來說喜憂參半，資金成本壓力可望減緩，債券部位壓力也同步減少，另外，利差方面就是比較負面的影響，認為降息是有好有壞，仍維持謹慎樂觀。

至於其他挑戰方面，郭倍廷認為，還是難以擺脫地緣政治干擾，包括美中緊張關係，目前看來還是未能緩解，對於全球經濟活絡都是負面影響，另外，以色列、烏俄戰爭等都還持續進行，對於全球消費市場提升，不確定因素仍多，未來還是要看 3C 產品庫存去化程度，因為台灣以製造業為主，出口導向的國家，景氣仰賴全球消費市場，庫存去化將是最大的影響因素。