北富銀主辦向陽多元158億元聯貸案簽約 超額認購近200%

富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀今 (15) 日表示，統籌主辦並擔任財務顧問的向陽多元新台幣 158 億元聯貸案，本月 10 日順利完成簽約，獲 17 家銀行踴躍響應，超額認購近 200%，創台灣漁電共生聯貸案金額最高紀錄。

北富銀說明，向陽多元聯貸案資金將用於向陽集團在嘉義縣義竹鄉建置室內型漁電共生案場，總裝置容量達 242MW，持續為向陽集團推動綠電減碳、漁村再造及青農返鄉提供強而有力的資金挹注。

向陽集團以農電起家，投入複合型光電產業長達十餘年，近年全力支持臺灣複合式漁電共生產業的發展，秉持 ESG 養殖精神，融合台灣原有的養殖業根基與 AI 科技養殖技術，協助傳統養殖業轉型。

向陽集團擁有優秀的技術及經營團隊，取得超過百項專利技術，能全方位完成案場之興建、維運及養殖等工作，為台灣少數可整合光電產業及漁業養殖之大型開發商。

北富銀以成為永續金融領航者為目標，致力發揮正向力量，攜手企業夥伴開創更多可能。北富銀指出，2022 年統籌主辦向陽集團漁電共生 88.8 億聯貸案時，憑藉對太陽能產業的專業及熱忱，深獲向陽集團肯定，今年雙方再度攜手合作，北富銀除擔任統籌主辦行外，更擔任財務顧問的重要職責，協助向陽集團架構聯貸授信條件、統籌與銀行團間討論事宜，順利完成此重大指標案件，達成金融、企業及社會永續發展的三贏成效。

展望 2024 年，北富銀表示，以向陽多元漁電共生聯貸案及台北市政府首檔政府社會責任債，為台灣永續金融發展打響開春第一炮，後續北富銀將繼續拓展綠色版圖，積極參與及開發永續金融商機，與企業攜手邁向淨零碳排的美好願景。