終止連14黑 11月外銷訂單506.3億美元 年增1%

經濟部今 (20) 日公布 11 月外銷訂單 506.3 億美元，月減 4.2%、年增 1%，結束連續 14 個月負成長；累計前 11 月訂單金額 5172.3 億美元，年減 15.8%。經濟部預期，隨著新興科技應用持續拓展，加上農曆春節前的備貨需求漸次釋出，均可望支撐外銷接單成長動能。

經濟部說明，今年 11 月外銷訂單，主要是去年同期中國大陸防疫封控影響，基期較低，加上高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續，不過終端需求仍未明顯回升，傳統貨品訂單續呈減少，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，去年 11 月受中國大陸疫情影響，基期較低，以及人工智慧商機挹注相關供應鏈訂單，致資訊通信產品及電子產品分別年增 10.0% 及 3.5%；光學器材因電視面板價格仍高於上年同月，加上光學鏡頭接單增加，年增 9.8%。

傳統貨品部分，經濟部指出，因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀望態度，以及部分產品價格低於去年同期，致機械年減 12.5%、塑橡膠製品年減 10.2%、化學品年減 7.9%，以及基本金屬年減 0.3%。

另外，11 月外銷訂單海外生產比 52.7%，年增 1.6 個百分點，主因去年同期海外比較高的資訊通信產品，受到中國大陸疫情影響接單動能，基期較低所致。

展望未來，經濟部認為，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上農曆春節前的備貨需求，均可望支撐外銷接單成長動能；惟全球通膨問題未解，利率維持高檔以及美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍存，恐抑制全球貿易成長力道，後續發展亟需持續關注並審慎因應。

根據外銷訂單受查廠商對 12 月份接單看法，預期接單將較 11 月份增加的廠商家數占 15.6%，持平者占 58.2%，減少者占 26.3%，按家數計算的動向指數為 44.7；按接單金額計算的動向指數則為 47.8，預期 12 月整體外銷訂單金額將較 11 月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 48.0、48.6 及 49.6。