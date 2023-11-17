〈生達集團展望〉明年營收續拚高 拿下日本新長單2025年貢獻放大

生達 (1720-TW) 國內外市場將延續成長態勢，明年營收將以雙位數成長、續拚新高，此外，近期日本缺藥嚴峻、政府調整產業策略，拿下肺動脈高壓用藥 CDMO(委託開發製造)5 年長單，預計 2025 年營收貢獻放大。

生達產銷策略得宜、疫情後的轉單效益延續，診所業績不俗，加上慢性病用藥新產品上市挹注，今年台灣營收雙位數成長，看好整體動能將延續至明年。

總經理范滋庭說，雖然今年國內缺藥情況沒有去年嚴重，不過隨著健保價格調降、成本增加，許多藥廠重新檢視產品線，並將利潤不佳的藥品退出市場，而生達在既有優勢下，拿下部分慢性病用藥市占。

生達近年積極拓展海外市場，其中日本市場方面，范滋庭表示，日本學名藥出現缺貨潮，主要原因是過去日本政策是採共同開發制度，一家藥廠可以有多張藥證，導致有藥廠控管出貨、增產困難就引發缺貨。

根據統計，日本約有 193 間學名藥廠，前八大藥廠生產量就占整體 50%，為解決缺貨現象，日本政府也開始進行調整，此舉也讓藥廠紛紛尋求新的製造商。

生達深耕日本多年下，今年就與一家日本藥廠簽訂肺動脈高壓用藥 CDMO 開發合作合約，預計明年底、後年初進行查驗登記，期間將會陸續有小量里程碑金入帳，2025 年該用藥上市後，營收貢獻放大；另外，還有 3 個潛在客戶正在洽談中。

展望明年，法人看好，生達明年本業將優於今年；從合併報表來看，預期在集團轉投資公司生泰 (1777-TW) 積極爭取客戶，營運看增、生展 (8279-TW) 穩定成長下，整體獲利也同步看增。