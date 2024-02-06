中國出手挽信心！「國家隊」中央匯金：已擴大ETF增持範圍

這是中央匯金自去年 10 月以來首度宣布買進更多 ETF。中央匯金在去年 10 月 23 日說，當天買入 ETF，並將在未來繼續增持。

今年來中國股市賣壓出籠，「國家隊」中一直受投資者密切關注。1 月少數追蹤關鍵指標的 ETF，其資金流入總額衝上歷史新高，規模是 2015 年 7 月（當時「國家隊」介入阻止股市暴跌）的五倍以上。

中國證監會新聞發言人周二說，已經注意到中央匯金的公告。目前 A 股市場估值水準處於歷史低點，中長期投資價值凸現，得到中央匯金等投資機構的充分認可。證監會堅定支持中央匯金持續加大增持規模和力道，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。