中國出手挽信心！「國家隊」中央匯金：已擴大ETF增持範圍
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-06 10:38
中國股市滬指面臨 2,700 點保衛戰，「國家隊」中央匯金公司周二（6 日）表示，充分認可當前 A 股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續增強增持力道、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。
據《財聯社》報導，上證指數周二早盤漲 0.46% 報 2,714.57 點，深證成指與創業板指均大漲逾 3%。香港恒生指數勁揚 1.6%，恒生科技指數勁漲 3%。
這是中央匯金自去年 10 月以來首度宣布買進更多 ETF。中央匯金在去年 10 月 23 日說，當天買入 ETF，並將在未來繼續增持。
今年來中國股市賣壓出籠，「國家隊」中一直受投資者密切關注。1 月少數追蹤關鍵指標的 ETF，其資金流入總額衝上歷史新高，規模是 2015 年 7 月（當時「國家隊」介入阻止股市暴跌）的五倍以上。
中國證監會新聞發言人周二說，已經注意到中央匯金的公告。目前 A 股市場估值水準處於歷史低點，中長期投資價值凸現，得到中央匯金等投資機構的充分認可。證監會堅定支持中央匯金持續加大增持規模和力道，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。
證監會並說，將繼續協調引導共同基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等機構投資者增強入市力道，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力道，為 A 股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行。
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