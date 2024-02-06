鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-06 09:00

近期中國股市持續波動，滬指面臨 2,700 點保衛戰，中國證監會周一（5 日）出重拳，表示要讓膽敢違法操縱、惡意放空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。

據《中國證券報》報導，中國證監會說，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，證監會加大交易行為監管力道，豐富線索篩查手段，統籌安排專項核查，加強「穿透式」交易監控，運用多維技術手段蒐集市場情報，會同公安部展開聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意放空案件。

某違法團夥控制 100 餘個證券賬戶，操縱某股票，利用連續拉抬、對倒交易等手法影響股價，其後又伺機清倉式砸盤出貨，導致個股價格盤中閃崩、連續跌停，累計賣出人民幣（下同）27 億元，非法獲利約 1.3 億元。

某投資機構實控人透過打壓股價、低位吸籌、連續拉抬等手法操縱 20 餘檔股票價格，導致個股價格快速波動，甚至日內出現「天地板」等極端行情，從中交易非法獲利 1.4 億元。

某違法分子利用資金優勢，動用數億元在期貨交易所眾多期貨產品頻繁虛假報單，製造交易假象，誘騙其他投資者，並藉機賣出獲利 4,000 餘萬元。

證監會堅持對影響股市穩定運行、損害投資者合法權益的違法行為快速反應、堅決查處，會同公安機關迅速展開收網行動，嚴肅依法追責。