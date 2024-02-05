新加坡大華銀行第二代掌舵人黃祖耀去世 享耆壽95歲

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 14:30

新加坡知名銀行家、大華銀行第二代掌舵人黃祖耀上周六（3 日）凌晨 1 時左右去世，享耆壽 95 歲。

據《券商中國》報導，大華銀行在上周六中午發布公告，表示榮譽主席和顧問黃祖耀博士過世，享耆壽 95 歲。

大華銀行說，黃祖耀是一位富有遠見的銀行家、著名商人和社會棟梁，對大華銀行發展成為亞洲領先銀行起到關鍵作用。

美國商業雜誌《Forbes》公布的最新數據顯示，截至上周五，黃祖耀的身家高達 72 億美元。

黃祖耀 1929 年出生於金門，是繼郭芳楓、李成偉之後的新加坡華裔金融界富豪。黃祖耀也是新加坡工商聯合總會會長、福建會館主席、新加坡華文報《星洲日報》董事長，他還曾是南洋大學理事會理事長。

黃祖耀是新加坡家喻戶曉的人物，在黃祖耀帶領下，大華銀行從一家小銀行發展成為大型跨國金融財團。目前大華銀行在全球擁有約 500 家分行及辦事處，分布在亞太、歐洲及北美地區。