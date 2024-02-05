美國禁令引發搶購 報導稱RTX 4090零售價格飆升60%

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 16:10

據日媒報導，Nvidia (NVDA-US) 的 GeForce RTX 4090 是最好的顯示卡之一，其價格在亞洲市場飆升，因為人們願意花大筆現金購買它們，然後以更高的價格在中國或香港轉售。

據《日本經濟新聞》報導，這種現象是由於美國禁止向中國和許多其他國家運送 GeForce RTX 4090 的出口管制所引發。部分亞洲國家的 GeForce RTX 4090 價格，因此飆升了 60% 。

Nvidia GeForce RTX 4090 的製造商建議零售價為 1599 美元，已經相當昂貴。 但台灣光華商場和韓國龍山電子市場的買家，「打開裝滿現金的腰包」，以超過 2500 美元的價格購買這些卡，以便隨後以 3 倍的價格在中國或香港轉售。報導稱，在新加坡和越南也有這種情況。

報導引述店家說法指出，他們購買這些產品，然後以更高的價格轉售到面臨美國限制的地區，包括香港或其他中國城市。

Nvidia GeForce RTX 4090 顯示卡的搶購導致其在亞洲的價格上漲和稀缺。由於需求過剩，台北光華市場的零售商，只將 GeForce RTX 4090 附在完整主機的一部分來銷售。但此舉並沒有阻止買家，因為中國買家開始購買整個主機，然後顯示卡拆分出來。

去年 11 月，美國政府禁止向香港、中國和其他一些國家運送 Nvidia 的 GeForce RTX 4090 和許多其他高效能 GPU，以規避中國人工智慧 (AI) 應用的發展。

一位香港人工智慧新創公司共同創辦人表示，出口限制嚴重阻礙了他們公司的進步。透過合法管道取得 AI GPU 變得過於危險，迫使該公司透過中介機構進行採購。