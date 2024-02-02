〈緯創旺年會〉董座林憲明：不看好今年總經 但AI仍是科技發展主軸

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-02 17:58

緯創 (3231-TW) 旺年會今 (2) 日壓軸登場，董事長林憲銘於會前接受媒體訪問時指出，由於總經各種不利因素未減緩，不看好今年總體經濟，雖不至於大衰退但也不會有大成長，而今年科技發展的主軸仍然是 AI。

林憲銘表示，目前觀察今年在地緣政治風險、貿易戰等不利因素仍未減緩，因此不看好今年整體總體經濟。不過從 AI 發展可以看出轉機，過去 AI 多為專家的使用工具，直到 AI 爆發後，普羅大眾都可以使用，也因此推進 AI 的發展。

林憲銘認為，AI 是每家企業必須擁抱的工具，營運上都得借助 AI。

但林憲銘也坦言，大眾對於 AI 仍存有恐懼，不確定 AI 到底有多少負面影響，發展過於快速以至於失控，但如果善用 AI，它會是個好工具， 且 AI 在特定領域上也大大提高生產力以及方便性，使用者的使用動機也將牽動著 AI 未來的發展。

林憲銘表示，緯創未來在 AI、EV、能源以及雲端服務都將持續投資，並評估如何善用手上的資源，新事業也將逐步開展。