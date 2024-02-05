碧桂園確認 超過30個建案進入房地產「白名單」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-05 12:00

《上海證券報》周日報導，碧桂園說，進入「白名單」後，相關建案將獲得融資支持，有助於緩解資金壓力，推動保交屋、資產盤活，提升建案可持續經營能力。碧桂園深感保交屋責任重大，保交屋是必須堅守的底線。

今年 1 月 15 日，碧桂園召開 2024 年度工作會議。碧桂園集團董事局主席楊惠妍在會上表示，家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也在盡力盤活資產。

她強調，2024 年碧桂園的重點工作仍然是保交屋、保經營及保信用。「在保交付、優化經營的過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。」

去年全年碧桂園累計交屋超過 60 萬套，累計交屋面積 7,162 萬平方公尺，涉及 31 省份 249 個城市，其中 151 個批次 445。碧桂園預計 2024 年交付屋超過 48 萬套。

中國住房和城鄉建設部和國家金融監督管理總局近日聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》，精準支持房地產建案合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

從最新情況來看，南寧、重慶、武漢、成都等地已發布第一批房地產建案「白名單」。以重慶為例，為加快推進重慶市房地產融資協調機制落地見效，日前重慶市住房和城鄉建設委員會、國家金融監督管理總局重慶監管局向金融機構聯合推送了重慶市第一批房地產建案「白名單」，包括華宇城二期、龍湖海成青雲闕、萬科智慧谷等 314 個項目，融資需求約人民幣 830 億元，涉及 22 家金融機構。