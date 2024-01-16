碧桂園楊惠妍：家族將與公司共命運！

中國碧桂園集團 (02007-HK) 周一（15 日）召開 2024 年度工作會議，集團董事局主席楊惠妍預估，2024 年交屋量將超過 48 萬套，她並表示家族將與公司共命運。

據《證券時報》報導，碧桂園周一舉行一年一度的年度工作會議，楊惠妍、集團總裁莫斌均出席會議。從會議內容來看，碧桂園 2024 年的重點工作仍然是保交屋、保經營及保信用，其中保交屋仍是碧桂園「必須牢牢守住的底線」。

楊惠妍在會上表示：「在保交付、優化經營的過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。」她說，2024 年預計交付屋超過 48 萬套，仍然是天量交屋任務，公司上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備。

莫斌也在會議上說：「保交付本來就是我們應該做的，現在更是成為政治的底線要求和企業生存的前提。」立足自救、極限管理，把每一套房子交給業主是良心所在。

碧桂園提供的數據顯示，2023 年全年碧桂園累計交付超過 60 萬套房屋，累計交付面積達到 7,162 萬平方公尺，涉及 31 省 249 座城市。

60 萬套房屋並沒有達成碧桂園去年年中的預期，公司原本預估 2023 全年總交付接近 70 萬套。不過，碧桂園援引第三方統計數據指出，公司年度房屋交屋量再次穩居行業第一，且接近第二名和第三名交付量總和。

今年的 48 萬套目標也不容易，碧桂園以「交付挑戰進入深水區」形容這一目標。楊惠妍表示：「我們的管理機制完善，企業文化優秀，團隊穩定團結，同時也得到政府支持和認同，這些都會支撐我們把今年的交付工作做好。」

楊惠妍在會上說：「家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也在盡力盤活資產。」她再次分享了集團創始人楊國強書寫的《我夢想中的碧桂園》，並表示「雖然公司現在面臨困難，但夢想中的碧桂園從未改變」。