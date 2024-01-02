碧桂園去年交屋超過60萬套 今年交付進入「深水區」

中國碧桂園 (02007-HK) 總裁莫斌在周日（31 日）提出新年致辭，提到碧桂園 2023 年累計交屋量超過 60 萬套，但 2024 年交付挑戰將進入「深水區」。

據《每日經濟新聞》報導，莫斌表示，在 2023 年經歷了前所未有的壓力和挑戰。回顧 2023 年，碧桂園暫緩拿地，積極降本增效，有序調整公司架構，將人力資源投入核心組織，縮減部分員工福利，大幅調降高層薪酬。

碧桂園在去年 12 月 12 日宣布，結合行業和公司經營情況，執行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩、非執行董事陳翀主動提出降低薪酬請求，將年度薪酬調整至人民幣 12 萬元，即月薪 1 萬元。

此外，融創表示，去年融創在中國 101 座城市完成 279 個建案交付，全年合計交付面積 3,587 萬平方公尺，完成 31 萬套交付。

去年 11 月，融創在債務重整方面迎來進展，境外債務重整方案獲債權人通過。逾百億美元的境外債務，主要透過四種方式化解：發行新票據、強制可轉換債券、可轉換債券、置換融創服務股票，分別對應債務規模約為 57 億美元、27.5 億美元、10 億美元、7.75 億美元。

中指院表示，近年隨著行業進入調整期，越來越多企業不再增加銷售目標，轉而透過主動管控銷售規模，追求更加平穩的發展。從銷售目標完成率來看，去年九家建商的目標完成率均值為 98.5%，其中華潤、越秀地產、建業集團、天地源完成全年目標。