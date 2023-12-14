碧桂園宣布退出萬達商管 拿回現金 賠人民幣1.6億

中國碧桂園 (02007-HK) 周四（14 日）宣布，碧桂園、萬達商管集團及珠海萬贏周三訂立協議，珠海萬贏或萬達指定方有條件同意向金逸環球（碧桂園間接全資附屬公司）購買珠海萬達商管 1.79% 股權，代價為人民幣（下同）30.69 億元。

據《中國基金報》報導，碧桂園在公告中說，公司認為進行出售事項，能提前鎖定較為合適的交易價格和退出路徑，規避未來退出時點與金額的重大不確定性。金逸環球收到的股份出售款項淨所得，將用於境外重整。

上述公告激勵碧桂園股價早盤飆漲近 9%。

此前珠海萬達商管的招股書揭露，碧桂園方於 2021 年 8 月與其他 21 名投資者，參與珠海萬達商管上市前融資，總投資額達到 380 億元，其中碧桂園投資 32.3 億元，獲得約 1.79% 股權。萬達有對賭協議，承諾 2023 年底前珠海萬達商管如未能上市，履行回購義務。

如今萬達回購股份，正是在履行當初的對賭協議。

碧桂園持股兩年，此次退出，虧損了 1.6 億元。不過，對深陷困境的公司來說，獲得了寶貴的現金流。

萬達集團在周二表示，以太盟投資集團為首的投資人，與萬達商管集團共同宣布簽署新投資協議。太盟將聯合其他投資者，在其 2021 年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管進行再投資。

當然，也有部分投資人選擇退出，不參與再投資，其中就包括碧桂園。