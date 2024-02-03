鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至3.77元，預估目標價為70元
鉅亨網新聞中心 2024-02-03 17:11
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.73元上修至3.77元，其中最高估值4.5元，最低估值3.5元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|4.5(3.92)
|5.26
|7.89
|最低值
|3.5(3.5)
|2.72
|3.4
|平均值
|3.97(3.71)
|3.76
|5.04
|中位數
|3.77(3.73)
|3.68
|4.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|38,508,350
|52,651,670
|64,099,840
|最低值
|38,003,000
|39,866,000
|45,332,000
|平均值
|38,245,730
|42,939,690
|51,109,570
|中位數
|38,272,490
|42,186,000
|49,770,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|9.32
|7.21
|3.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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