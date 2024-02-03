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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至3.77元，預估目標價為70元

鉅亨網新聞中心 2024-02-03 17:11

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.73元上修至3.77元，其中最高估值4.5元，最低估值3.5元，預估目標價為70元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 4.5(3.92) 5.26 7.89
最低值 3.5(3.5) 2.72 3.4
平均值 3.97(3.71) 3.76 5.04
中位數 3.77(3.73) 3.68 4.71

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 38,508,350 52,651,670 64,099,840
最低值 38,003,000 39,866,000 45,332,000
平均值 38,245,730 42,939,690 51,109,570
中位數 38,272,490 42,186,000 49,770,200

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 4.5 9.32 7.21 3.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		 38,272,570 51,694,310 43,951,087 33,131,202

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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