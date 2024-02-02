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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至-0.62元，預估目標價為30元

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.56元下修至-0.62元，其中最高估值-0.03元，最低估值-0.99元，預估目標價為30元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 -0.03(0.49) 1.53
最低值 -0.99(-0.99) 0.51
平均值 -0.63(-0.49) 0.81
中位數 -0.62(-0.56) 0.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 31,601,000 36,579,000
最低值 26,760,000 33,117,000
平均值 28,803,820 34,796,590
中位數 28,451,230 34,745,180

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.85 6.48 2.9 1.64
營業收入
(單位：新台幣千元)		 43,487,454 50,572,991 39,800,947 34,995,411

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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