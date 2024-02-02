鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至-0.62元，預估目標價為30元
鉅亨網新聞中心 2024-02-02 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.56元下修至-0.62元，其中最高估值-0.03元，最低估值-0.99元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|-0.03(0.49)
|1.53
|最低值
|-0.99(-0.99)
|0.51
|平均值
|-0.63(-0.49)
|0.81
|中位數
|-0.62(-0.56)
|0.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|31,601,000
|36,579,000
|最低值
|26,760,000
|33,117,000
|平均值
|28,803,820
|34,796,590
|中位數
|28,451,230
|34,745,180
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.85
|6.48
|2.9
|1.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,487,454
|50,572,991
|39,800,947
|34,995,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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