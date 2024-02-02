〈世界法說〉客戶仍審慎保守 Q1營收季減個位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-02 18:46

晶圓代工廠世界 (5347-TW) 今 (2) 日召開法說會，總經理尉濟時表示，首季因傳統淡季影響，供應鏈持續調整庫存，客戶也維持審慎保守態度，整體稼動率降至 50%，晶圓出貨量估季減 6-8%、平均售價 (ASP) 持平，加計認列長約 (LTA) 收入，營收估季減個位數百分比。

世界先進指出，車用、工業用仍在進行庫存調整，訂單能見度僅 2 至 3 個月，以美元兌新台幣匯率 1 比 30.9 推算，首季晶圓出貨量將季減 6-8%、平均售價約略持平，毛利率區間也從 22-24% 續降至 21-23%。

針對產能，世界預估，今年因歲修及工作天數較少，首季月產能估季減 3%、約 27.7 萬片，全年則隨著去年開出的晶圓五廠開始完整貢獻，產能估約 338.1 萬片、微增 1%。